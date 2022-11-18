أبرز 5 أسئلة تهمك بشأن تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر “أبشر” وأجابت عن أبرز 5 أسئلة تهم المستفيدين.

1- ما خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا؟

هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية

2-ما طريقة الاستفادة من الخدمة؟

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر” ثم تقديم طلب إلكتروني عبر الخطوات التالية: خدماتي – الأحوال المدنية – تواصل – طلب جديد – خدمة السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي.

3- ما متطلبات الخدمة؟

نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة.

إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة

4- ما تصنيف بيانات مستوى التعليم؟

يسجل مستوى التعليم وفق التصنيف الآتي: تعليم ابتدائي – تعليم متوسط – تعليم ثانوي- دبلوم – بكالوريوس – دبلوم عالي بعد البكالوريوس – درجة الماجستير – درجة الدكتوراه.

5- هل يمكن تعديل المهنة من خلال هذه الخدمة؟

هذه الخدمة غير مخصصة لتعديل المهنة مثل مهنة “طالب -موظفة – متقاعد – تاجر – سيدة أعمال وغيرها من المهن، حيث يكون التعديل عن طريق الجهات المرتبطة إلكترونيًا مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتب الأحوال المدنية في حالة عدم الربط.

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