أبرز 5 أسئلة تهمك بشأن تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر
تواصل – فريق التحرير:
كشفت الأحوال المدنية عن طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر “أبشر” وأجابت عن أبرز 5 أسئلة تهم المستفيدين.
1- ما خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا؟
هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية
2-ما طريقة الاستفادة من الخدمة؟
تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر” ثم تقديم طلب إلكتروني عبر الخطوات التالية: خدماتي – الأحوال المدنية – تواصل – طلب جديد – خدمة السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي.
3- ما متطلبات الخدمة؟
نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة.
إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة
4- ما تصنيف بيانات مستوى التعليم؟
يسجل مستوى التعليم وفق التصنيف الآتي: تعليم ابتدائي – تعليم متوسط – تعليم ثانوي- دبلوم – بكالوريوس – دبلوم عالي بعد البكالوريوس – درجة الماجستير – درجة الدكتوراه.
5- هل يمكن تعديل المهنة من خلال هذه الخدمة؟
هذه الخدمة غير مخصصة لتعديل المهنة مثل مهنة “طالب -موظفة – متقاعد – تاجر – سيدة أعمال وغيرها من المهن، حيث يكون التعديل عن طريق الجهات المرتبطة إلكترونيًا مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتب الأحوال المدنية في حالة عدم الربط.
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معلومات تهمك حول خدمة تعديل المؤهل الدراسي#الأحوال_المدنية #أبشر pic.twitter.com/PQLmF9Tw5I
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) November 18, 2022