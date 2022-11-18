بقوة 6.7 ريختر.. زلزال قوي يضرب جزيرة سومطرة بإندونيسيا

تواصل – وكالات:

أعلن المعهد الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، أن زلزالًا بقوة 6.7 درجة وعمق عشرة كيلومترات ضرب اليوم، جزيرة سومطرة في إندونيسيا.

وأوضح أن الزلزال هو الأحدث في سلسلة من الهزات الأرضية هذا الأسبوع، بعد زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب الجزيرة يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

لم ترد أنباء عن وقوع أضرار

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أوسقوط ضحايا. جزيرة سومطرة هي أكبر جزيرة في إندونيسيا وسادس أكبر جزيرة في العالم، وتضم حوالي 42 مليون شخص.

يأتي هذا بعد يومين فقط، من تعرض جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية لزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.

زلزال يضرب ضرب جنوب غرب الجزيرة

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ومطلع الشهر الجاري، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سولاويزي الشمالية بوسط إندونيسيا.

لم يصدر أي تحذير من حدوث «تسونامي»

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 69 كم، وعلى بعد 255 كم جنوب غرب أون دونج كيب، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».