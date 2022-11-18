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لغز غامض.. قطيع من الأغنام يسير في دائرة لمدة 12يومًا متتالية (فيديو)
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لغز غامض.. قطيع من الأغنام يسير في دائرة لمدة 12يومًا متتالية (فيديو)

لغز غامض.. قطيع من الأغنام يسير في دائرة لمدة 12يومًا متتالية (فيديو)

لغز غامض.. قطيع من الأغنام يسير في دائرة لمدة 12يومًا متتالية (فيديو)
٠٦:٥٤:٠٩ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التخرير:

أظهر مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يتجول بشكل غامض في دائرة لمدة 12 يومًا على التوالي في منطقة منغوليا شمالي الصين.

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل إحدى المزارع يوثق السلوك الغريب لقطيع الأغنام الذي كان يتحرك طوال الوقت في اتجاه عقارب الساعة في دائرة شبه كاملة داخل مزرعة.

ويظهر الفيديو، بعض الأغنام  تراقب حركة الدوران من الخارج، بينما البعض الآخر يقف أحيانًا بلا حراك في المركز.

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لغز غامض 

ونشرت صحيفة “الشعب” اليومية الحكومية، مقطع فيديو للمشهد الغريب عبر “تويتر”، أفادت فيه أن الأغنام تتمتع بصحة جيدة ولا يزال سبب السلوك لغزًا.

وأفادت صحيفة “مترو”، أن مالكة الأغنام، “مياو”، ادعت أن المشهد بدأ ببضعة خراف قبل انضمام القطيع بأكمله. على الرغم من وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، إلا أن التصرف الغريب للأغنام تم رصده داخل أحد الحظائر – رقم 13 -.

وبدأ ذلك منذ 4 نوفمبر. فيما لم يتضح ما إذا كانت الأغنام توقفت عن تناول الطعام أو الشراب.

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مرض الدوران

وقد تكهن البعض أن سلوك الأغنام يمكن أن يكون بسبب مرض بكتيري يسمى الليستريات – المعروف أيضًا باسم “مرض الدوران”.

في البداية، تكون الحيوانات المصابة فاقدة للشهية، مكتئبة، ومشوشة. قد تسحب بعيدًا، أو تتكئ على الأشياء الثابتة، أو تدور نحو الجانب المصاب، وفقًا لـ “دليل ميرك”.

ويحدث تفشي المرض عادةً نتيجة تلف أو انخفاض جودة السيلاج، وتحدث الوفاة في الأغنام والماعز عادة في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد ملاحظة الأعراض.

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الصين قطيع من الأغنام مرض بكتيري مقطع فيديو منغوليا

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