اليوم وغدًا.. توقعات بأمطار غزيرة وحبات من البرد على 9 مناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ حالة مطرية فى أجواء المملكة – بمشيئة الله – اليوم الجمعة وتستمر حتى غد السبت، من خلال تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغدًا

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على منطقة حائل وأجزاء متفرقة من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وأقصى شمالي الرياض والشرقية وشرق الجوف، مع انخفاض تدريجي الحرارة على الوسطى والشرقية وارتفاع نسبة الرطوبة على الوسطى بما فيها الرياض.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي وفت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد توقعه بانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والوسطى، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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