أزمة جديدة تعصف بـ «تويتر».. استقالات بالمئات وإغلاق جميع مباني المكاتب

تواصل – وكالات:

في أحدث موجة من الأزمات المتواصلة التي تعصف بعملاق التواصل الاجتماعي، استقال المئات من موظفي “تويتر” الخميس بعد أن وجه المالك الجديد للشركة، إيلون ماسك إنذارًا نهائيًا للعاملين: التزم ببيئة عمل “صارمة”، أو أن تُطرد من العمل.

وأدت موجة الاستقالات إلى حدوث مزيد من الاضطرابات في موقع “تويتر”، وجاء في الوقت الذي مُنِح فيه الموظفون في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، موعدًا نهائيًا في الخامسة مساء يوم الخميس للتوقيع على تعهد ماسك في مكان العمل.

موجة الاستقالات الأخيرة

وجاءت الاستقالات من خلال اتصالات داخلية، بما فيها استطلاع للرأي حيث قال 42 في المئة من 180 عاملاً شملهم الاستطلاع يوم الخميس إنهم “يتخذون خيار الخروج، أنا حر”، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال ربع الموظفين إنهم اختاروا البقاء “على مضض”، وقال 7 في المئة فقط إنهم “نقروا على نعم للبقاء، أنا صارم”، وفقًا للاستطلاع الذي ظهر في تطبيق مكان العمل (بايند) – والذي يسمح للموظفين الذين تم التحقق منهم بمشاركة المعلومات دون الكشف عن هويتهم .

وقال ما يقرب من 40 عاملاً على “تويتر” خلال تواصلهم في دردشة خاصة على تطبيق “سيجنال” إنهم سيستقيلون من عملهم.

وفي مجموعة (ستاك) الخاصة لموظفي تويتر الحاليين والسابقين، انضم حوالي 360 شخصًا إلى قناة جديدة بعنوان “التسريح الطوعي”، حسبما قال مصدر لـ “رويترز”.

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إغلاق جميع المكاتب حتى يوم الاثنين

وقالت مصادر لـ “رويترز”، إنه في أعقاب الهجرة الجماعية، نبه موقع “تويتر”، الموظفين إلى أنه سيتم إغلاق مكاتبه حتى يوم الاثنين وسيتم قطع شاراتهم حتى ذلك الحين.

وقالت المصادر، إن ضباط الأمن بدأوا أيضًا في طرد الموظفين من المكتب مساء الخميس.

وليس من الواضح بالضبط عدد الموظفين الذين استقالوا يوم الخميس أو قرروا البقاء بالعمل في الشركة، واختاروا العمل “لساعات طويلة بكثافة عالية”، كما طالب ماسك.

ووسط الفوضى، قال الموظفون إن ماسك تواصل مع العمال الحاليين والسابقين لإقناعهم بالبقاء في العمل.

وجاءت التداعيات الأخيرة، بعد أن خفض ماسك القوى العاملة في “تويتر” إلى النصف بعد استحواذه المثير للجدل على المنصة بمبلغ 44 مليار دولار.

وكان من بين الذين تم فصلهم 80 بالمئة من طاقمها الهندسي. مع ورود تقارير عن مغادرة المزيد من المهندسين أخيرًا.

ومساء الخميس، بدأت نسخة تطبيق “تويتر” التي يستخدمها الموظفون في التباطؤ، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، قال إن النسخة العامة من “تويتر” قد تغلق أيضًا مساء الخميس.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام لـ “رويترز”: “إذا انكسر بالفعل فلن يتبقى أحد لإصلاح الأمور في كثير من المجالات”.

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تزايد انقطاعات تويتر

وارتفعت التقارير عن انقطاعات “تويتر” بشكل حاد من أقل من 50 إلى ما يقرب من 2000 تقرير مساء الخميس، وفقًا لموقع “داونديتيكتور”، الذي يتتبع انقطاعات الموقع والتطبيقات.

وأرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يوم الأربعاء قائلاً: “للمضي قدمًا، لبناء تويتر 2.0 اختراق وتحقيق النجاح في عالم يتزايد فيه التنافس، سنحتاج إلى أن نكون صارمين للغاية”.

وطلب من الموظفين النقر فوق “نعم” إذا كانوا يرغبون في البقاء، أو حزم أمتعتهم والاستقالة مع مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر. وكان من المتوقع أن يرد الجميع بحلول الخامسة مساء الخميس.

وبحسب ما ورد، تم إرسال البريد الإلكتروني بسبب خوف ماسك من قيام الموظفين غير الموالين بتخريب المنصة، وفقًا لموقع إنسايدر”.

ومع بدء الاستقالات، قال ماسك ساخرًا في تغريدة: “كيف تصنع ثروة صغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ابدأ بأخرى كبيرة”.

وخارج مقر “تويتر” في سان فرانسيسكو، عرض النشطاء شريطًا من الإهانات الموجهة إلى ماسك على السطح الخارجي للمبنى، بينما توقف المشاة لالتقاط الصور.

وقال ماسك الأربعاء، إنه يخطط لقضاء وقت أقل مع منصة التواصل الاجتماعي وينوي العثور على قائد جديد لإدارة الشركة لأنها تخضع لإصلاح تنظيمي كامل.

وتعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

وطرد ماسك 50 بالمئة من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، بينما قوبلت محاولاته لإصلاح تويتر بفوضى وتأخير.