الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد تعثر المفاوضات.. «الأمم المتحدة»: نحن أمام لحظة حرجة في قمة المناخ
برلمان باكستان يقر عقوبة غريبة للمتورطين في جرائم الاغتصاب
ممارسة الرياضة ساعتين أسبوعيًا تقلل الوفاة بين المتعافيات من سرطان الثدي
بقوة 6.7 ريختر.. زلزال قوي يضرب جزيرة سومطرة بإندونيسيا
تعرّف على سبب مد فترة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر
أزمة جديدة تعصف بـ «تويتر».. استقالات بالمئات وإغلاق جميع مباني المكاتب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قوات الاحتلال تعتدي على مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة وتقتحم جامعة فلسطين

قوات الاحتلال تعتدي على مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة وتقتحم جامعة فلسطين

قوات الاحتلال تعتدي على مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة وتقتحم جامعة فلسطين
٠٥:٤٨:٤٣ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس: 

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على مسيرات مناهضة للاستيطان نظمت في مدينة نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية .

من جهته، قال منسق هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في شمال الضفة الغربية غسان دغلس : إن القوات الإسرائيلية قمعت بالضرب والغازات السامة مسيرة سلمية نظمت في قرية بيتا بنابلس رفضا لمخططات الاحتلال الاستيطانية للاستيلاء على جبل صبيح لإقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

واضاف أن تلك الاعتداءات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في تلك المسيرة برضوض وحالات اختناق إثر اعتداء الاحتلال بالضرب وإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المشاركين في المسيرة.

وكذلك قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة نظمت في كفر الديك وبرقين رفضا لمخطط استيطاني للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في تلك القرى وضمها للمستوطنات التي تزحف بشكل متواصل على حساب أراضي الفلسطينيين.

 

اقتحام جامعة فلسطين

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جامعة فلسطين التقنية غرب مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية باتجاه العشرات من الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته ، طردت قوات الاحتلال عائلة فلسطينية في الخليل من منزلها تحت تهديد السلاح بعد أن حطمت أبواب المنزل قبل أن تجبر العائلة على الخروج من المنزل في جريمة تضاف لمسلسل عمليات الاستيلاء على العقارات الفلسطينية وتسليمها للمستوطنين خاصة في مدينتي القدس والخليل.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال فلسطيني في قطاع غزة على معبر بيت حانون ليرتفع عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال اليوم إلى خمسة فلسطينيين.

اقرأ أيضًا:

شهيد وعشرات الجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي القدس قوات الاحتلال مسيررات في القدس

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين عبر «تويتر»: مجزرة باريس لا يقرها دين أو عقل

خادم الحرمين عبر «تويتر»: مجزرة باريس لا يقرها دين أو عقل

١٠:١٨ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠١٥
عاجل: البيت الأبيض يضع المسات الأخيرة على حزمة عقوبات على روسيا إن غزت أوكرانيا

عاجل: البيت الأبيض يضع المسات الأخيرة على حزمة عقوبات على روسيا إن غزت أوكرانيا

١١:١٢ م، الجمعة، ١٨ فبراير ٢٠٢٢
«بلومبرج»: مستويات قياسية لفواتير الكهرباء في دول أوروبا

«بلومبرج»: مستويات قياسية لفواتير الكهرباء في دول أوروبا

٠٣:٠٧ م، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
مصادر: سيطرة الحوثيين على 9 محافظات شمال اليمن

مصادر: سيطرة الحوثيين على 9 محافظات شمال اليمن

٠٧:٥٦ ص، الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *