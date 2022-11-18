قوات الاحتلال تعتدي على مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة وتقتحم جامعة فلسطين

تواصل – واس:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على مسيرات مناهضة للاستيطان نظمت في مدينة نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية .

من جهته، قال منسق هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في شمال الضفة الغربية غسان دغلس : إن القوات الإسرائيلية قمعت بالضرب والغازات السامة مسيرة سلمية نظمت في قرية بيتا بنابلس رفضا لمخططات الاحتلال الاستيطانية للاستيلاء على جبل صبيح لإقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

واضاف أن تلك الاعتداءات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في تلك المسيرة برضوض وحالات اختناق إثر اعتداء الاحتلال بالضرب وإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المشاركين في المسيرة.

وكذلك قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة نظمت في كفر الديك وبرقين رفضا لمخطط استيطاني للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في تلك القرى وضمها للمستوطنات التي تزحف بشكل متواصل على حساب أراضي الفلسطينيين.

اقتحام جامعة فلسطين

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جامعة فلسطين التقنية غرب مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية باتجاه العشرات من الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته ، طردت قوات الاحتلال عائلة فلسطينية في الخليل من منزلها تحت تهديد السلاح بعد أن حطمت أبواب المنزل قبل أن تجبر العائلة على الخروج من المنزل في جريمة تضاف لمسلسل عمليات الاستيلاء على العقارات الفلسطينية وتسليمها للمستوطنين خاصة في مدينتي القدس والخليل.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال فلسطيني في قطاع غزة على معبر بيت حانون ليرتفع عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال اليوم إلى خمسة فلسطينيين.

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