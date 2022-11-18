تعرّف على سبب مد فترة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر

تواصل – فريق التحرير:

قررت مصر مدّ فترة انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ حتى السبت المقبل، فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن سبب ذلك هو محاولة التوصل إلى اتفاق.

وأوضح “شكري” أنه هناك قلقًا بشأن عدة قضايا عالقة حول المناخ، مؤكدًا التزام الجميع باختتام المؤتمر يوم غد السبت.

تمديد فترة انعقاد المؤتمر لمحاولة التوصل إلى اتفاق

وكان من المفترض أن تختتم اليوم الجمعة 18 نوفمبر قمة المناخ كوب 27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتسعى الدول المشاركة في المؤتمر للحصول على تمويل ضخم يمكنها من مواجهة التحديات العديدة التي تحدثها التغيرات المناخية المفاجئة.

القمة شهدت حضور العديد من القادة

وشهدت القمة حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

وشهد المؤتمر منذ بدايته في 6 نوفمبر، إطلاق وتوقيع عشرات الاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ في أنحاء العالم ووقعت مصر عددًا كبيرًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي في عدة مجالات متعلقة بالبيئة والمناخ.

وحصلت قمة المناخ في شرم الشيخ على العديد من الإشادات من جانب وسائل الإعلام حول العالم والتي خصصت لها تغطية خاصة على مدار أيام الانعقاد

كما شهدت أيام مؤتمر cop27 إطلاق مبادرات عديدة في مجالات الطبيعة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والانتقال المستدام للغذاء والزراعة والعمل المناخي والمشروعات الذكية الخضراء وغيرها من مشروعات التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

اقرأ أيضًا:

المملكة تعلن عن ثلاثة مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي