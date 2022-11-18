شاهد.. هندوسي يعتدي على طفلة مسلمة ويطرحها على الأرض دون ذنب

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كشف مقطع فيديو متداول عن قيام رجل هندوسي بضرب طفلة مسلمة بطريقة قاسية، حين رفعها في الهواء وطرحها على الأرض بعنف شديد.

وخلال الفيديو، اقترب الهندوسي من الفتاة التي كانت متوقفة واعتدى عليها دون أي ذنب منها، ثم قام برميها على الأرض بعنف شديد.

ويواجه المسلمون في الهند حملة اضطهاد من الهندوس الذين يعتدون على ممتلكاتهم ويمنعونهم من الصلاة والعبادة.

عدد المسلمين في الهند

يُقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

خلال الأشهر القليلة الماضية، تكثّفت بشكل ملحوظ الأخبار عن تصاعد ممارسات التمييز بحقّ المسلمين في الهند، وبلغ الأمر ذروته عند نشوب أزمة دبلوماسية حادة بين الهند وعدد من الدول الإسلامية، نتيجة تصريحات حول النبي محمد، أطلقتها المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، والناطق الإعلامي السابق باسم الحزب كومار جيندال.

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