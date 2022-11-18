بعد استهداف ناقلة نفط.. طائرة مسيرة تُحلّق فوق سفينة في خليج عمان

تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن طائرة مسيرة حلّقت فوق سفينة في خليج عمان، صباح الجمعة، على بعد حوالي 50 ميلاً بحريًا جنوب غرب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.

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استهداف ناقلة نقط

يأتي ذلك بعد أن تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان الثلاثاء لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحمل قنابل.

وقالت شركة “ايسترن باسيفيك شيبينج” ومقرّها سنغافورة، إن السفينة “باسيفيك زيركون” تعرضت للهجوم على بعد نحو 150 ميلاً قبالة ساحل عُمان.

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وأوضحت الشركة أن “هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة ولكن لا يوجد تسرّب للوقود أو دخول للمياه. أولوياتنا هي ضمان الحفاظ على سلامة الطاقم والسفينة”.

ووقعت هجمات مماثلة في المنطقة في السنوات الأخيرة على وقع التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي اتّهمت طهران بمهاجمة سفن وناقلات نفط بطائرات مسيّرة.