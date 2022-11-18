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الصندوق العالمي للسل والإيدز والملاريا يطلق استثمارات بقيمة 13.6 مليار دولار
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الصندوق العالمي للسل والإيدز والملاريا يطلق استثمارات بقيمة 13.6 مليار دولار

الصندوق العالمي للسل والإيدز والملاريا يطلق استثمارات بقيمة 13.6 مليار دولار

الصندوق العالمي للسل والإيدز والملاريا يطلق استثمارات بقيمة 13.6 مليار دولار
٠٤:٥٦:٠٨ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلق مجلس الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا استثمارات طموحة بقيمة 13.6 مليار دولار، لدعم 129 دولة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وتقوية أنظمتها الصحية خلال السنوات الثلاث القادمة .

رئيس المجلس يوجه الشكر للجهات المانحة 

ووجه رئيس المجلس الدكتور دونالد كابيروكا الشكر للجهات المانحة، لا سيما في سياق البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، وبما يسمح بمكافحة الأوبئة الثلاثة وإنقاذ الأرواح، وبناء عالم أكثر صحة وإنصافاً وشمولاً.

وأضاف أن الصندوق حدد إطاراً جديداً لرصد وتقييم آثار تلك الاستثمارات لضمان تتبع الأداء بدقة، كما ناقش المجلس كيفية مواصلة إسهامه في أجندة التأهب للأوبئة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والشركاء.

نبذة عن الصندوق

في عام 2002، اجتمع العالم معا لإنشاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا لمكافحة الأمراض الثلاثة التي كانت تعد آنذاك أكثر الأوبئة فتكا بالبشرية. وقد بدت هذه الأمراض كما لو أنها عصية على الهزيمة.

الصندوق العالمي هو حركة عالمية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وضمان مستقبل أكثر صحة وأمانا وإنصافا للجميع. يقوم الصندوق بجمع واستثمار 4 مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض المعدية الأكثر فتكا، وتقوية النظم الصحية في أكثر من 100 دولة.

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