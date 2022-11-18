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مسؤول في بانكوك: المملكة شريك إستراتيجي لـ تايلند ولدول مجموعة “أبيك”

مسؤول في بانكوك: المملكة شريك إستراتيجي لـ تايلند ولدول مجموعة “أبيك”

مسؤول في بانكوك: المملكة شريك إستراتيجي لـ تايلند ولدول مجموعة “أبيك”
٠٤:٤٦:٠١ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكد نائب المدير العام لإدارة المعلومات نائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تايلند، ناتابانو نوباكون أن المملكة العربية السعودية هي دولة صديقة وشريكة مهمة لمملكة تايلند، ونأمل تسريع الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”؛ يشرفنا زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى تايلند.

وأفاد أن مملكة تايلند قد وجهت الدعوة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كضيف شرف، معرباً عن سعادته لاستمرار المحادثات الثنائية حول تعزيز وتقوية العلاقات وفتح آفاق جديدة في عدد من المجالات..

من بينها الاستثمار والاقتصاد والتجارة وذلك من خلال عدد من اللقاءات التي ستجمع المستثمرين من البلدين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي مهم لتايلند ولدول مجموعة “أبيك” ولديها قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة والعالم.

وذكر أن مملكة تايلند تسعى من خلال استضافتها لمنتدى “أبيك” إلى فتح التجارة والاستثمار لتحقيق قفزة لتسريع عملية الاستثمار، والعمل على إنشاء منطقة حرة في آسيا والمحيط الهادئ بين دول أعضاء لتحقيق توازن واستدامة في عدد من المجالات التي تخدم شعوب المنطقة.

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