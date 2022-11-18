شاهد.. ماذا فعل طيار بعد أن فقد راكب هاتفه؟

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أظهر مقطع فيديو، طيارًا في مطار كاليفورنيا وهو يتدلى من نافذة قمرة القيادة للحصول على هاتف لأحد الركاب كان قد نسيه قبل صعود الطائرة عند منطقة بوابة مطار لونج بيتش، بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت شركة “ساوث ويست أيرلاينز”، مقطع فيديو على “فيس بوك” يُظهر قائد الرحلة معلقًا من نافذة قمرة القيادة لاسترداد الهاتف من قبل عمال الطاقم الأرضي في المطار.

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كيف فقد الهاتف؟

وأوضحت شركة الطيران، أنه تم العثور على الهاتف عند البوابة بعد أن انتهت الطائرة من الصعود وغادرت البوابة استعدادًا للإقلاع.

قام طاقم البوابة بتمرير الهاتف إلى الطاقم الأرضي، والذي بدوره قام بإيصال الهاتف إلى الطيار للم شمله مع صاحبه.

وفقًا لكريس بيري، المتحدث باسم خطوط “ساوث ويست أيرلاينز”، فإن المسافر الذي عثر على الهاتف كان يتحدث مع صاحب الهاتف قبل وقت قصير، لذلك تمكّن من إخطار أمن المطار بالرحلة التي كان يسافر صاحب الهاتف على متنها.

وعندما أدرك وكلاء العمليات أن الرحلة المعنية أتمت بالفعل عملية صعود الركاب بالكامل على متن الطائرة، قاموا بالتواصل مع قائد الطائرة.

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القفز لإيصال الهاتف للطيار

وقال بيري لشبكة (CNN): “اقترح قائد الطائرة على الفور أن يحاول عمال الأمتعة القفز بالهاتف إليه حتى يتمكن من إعادته إلى صاحبه”. وأضاف أنه يمكن معرفة ما حدث بعد ذلك من خلال مشاهدة مقطع الفيديو.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن هوية صاحب الهاتف، يمكن الافتراض أنه كان ممتنًا للغاية من هذا الموقف.