ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية ـ الاندونيسية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.