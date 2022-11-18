ولي العهد يرحب بمواصلة توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي بين المملكة وكوريا

تواصل – واس:

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بزيارةٍ رسمية إلى جمهورية كوريا، وكان في استقبال سموه في المطار رئيس وزراء جمهورية كوريا هان دوك سو.

والتقى سمو ولي العهد -أيده الله- بفخامة الرئيس يون سوك يول، وعقدا جلسة مباحثاتٍ رسمية، وفي بداية الاجتماع رحب فخامة رئيس جمهورية السيد/ يون سيوك -يول بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا، وعبر عن سعادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، ونقل سموه لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري المزيد من التقدم والرخاء.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول

العلاقات الثنائية بين المملكة وكوريا الجنوبية

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة، ومواصلة توسيع نطاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا في جميع جوانب العلاقات الثنائية، وإقامة شراكة استراتيجية ذات توجهٍ مستقبلي بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً.

كما نوّه صاحب السمو الملكي ولي العهد بالدور المحوري للجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في المضي قدمًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبالدور الذي تقوم به الرؤية المشتركة في خلق مظلة تساهم في تحقيق الشراكات بين البلدين من خلال مبادرات ومشاريع نوعية اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات أهداف مشتركة.

كما أكّد سمو ولي العهد حرصه على دعم فرص التكامل الاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأهمية المشتركة ومنها: الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والتقنية والابتكار، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة، والثقافة.

اقرأ أيضًا:

كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا خلال 60 عامًا؟

المشاريع الضخمة بين البلدين

كما رحب سموه بالعمل مع كوريا لإنجاح المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة العربية السعودية، وأعمال البنية التحتية المرتبطة بهذه المشاريع، وأهمها مشروع نيوم، مشجعاً كبرى الشركات الكورية للاستثمار وإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة.

كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والعمل على تطوير إطار لتنظيم وتمكين الابتكار في مجال الطاقة ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي تشمل دعم المشاريع البحثية، ونماذج التشغيل الجديدة، وإنشاء نظام وحاضنات مشتركة لريادة الأعمال المتعلقة بالطاقة، وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة النظيفة.

إستراتيجيات كوريا للحياد الكربوني والنمو الأخضر

وأعرب سمو ولي العهد لفخامة الرئيس عن دعمه لـ “استراتيجيات كوريا للحياد الكربوني والنمو الأخضر” التي تركز على التنفيذ المسؤول والانتقال المنظم والابتكار كمبادئ أساسية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود بجهود فخامة الرئيس يون سيوك- يول، في إخلاء شبة الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والمساعي السلمية لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية مما سيسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الكوري السيد/ يون سيوك -يول على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وجدد سموه دعوة فخامة الرئيس “يون سيوك- يول” لزيارة المملكة العربية السعودية.