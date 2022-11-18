الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (صور وفيديو)
الصحة تكشف أحدث إحصائية لكورونا وإجمالي عدد المصابين والمتعافين
بالفيديو.. صحفي بريطاني بعد سماعه صوت الأذان في قطر: مؤثر جدًا
شرطة المدينة تقبض على 4 إثيوبيين بحوزتهم مواد مخدرة
ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)
٠٣:٤١:٤٦ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لفخامة رئيس فرنسا.

الصورة

الصورة

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بانكوك تايلند قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
عند 45 درجة مئوية.. “الأرصاد”: مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

عند 45 درجة مئوية.. “الأرصاد”: مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

٠١:٣٣ م، الأثنين، ٣٠ مايو ٢٠٢٢
استشاري تربوي: الأُسْرة السعودية مستقرة.. ونسبة الطلاق لا تتجاوز 6%

استشاري تربوي: الأُسْرة السعودية مستقرة.. ونسبة الطلاق لا تتجاوز 6%

١١:٤٤ م، الأثنين، ٢٠ يوليو ٢٠١٥
أكثر من ألفي قضية كيدية في المملكة.. والرياض تتصدر

أكثر من ألفي قضية كيدية في المملكة.. والرياض تتصدر

٠٩:٢٧ ص، الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٥
أمير جازان بالنيابة يعفي مسؤولين ويحيل المتسببين في تحويل مجاري الأودية للنيابة العامة

أمير جازان بالنيابة يعفي مسؤولين ويحيل المتسببين في تحويل مجاري الأودية للنيابة العامة

٠٢:٢٠ م، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *