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شاهد.. لحظة وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي بتايلند

شاهد.. لحظة وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي بتايلند

شاهد.. لحظة وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي بتايلند
٠٣:٥٢:٤٢ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلند.

وكان في استقبال سمو ولي العهد عدد كبير من المسؤولين التايلنديين والذين أبدوا ترحيبهم بحضور ولي العهد.

بداية قمة منتدى التعاون الاقتصادي

وبدأت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في بانكوك، على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتواصل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية.

وهذا أول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت، وتهيمن على برنامجهم العواقب الاقتصادية للنزاع في أوكرانيا الذي تستنكره دول الجنوب من دون أن تذهب إلى حد إدانة الهجوم الروسي، ومسائل الاستقرار الإقليمي في ظل عمليات الإطلاق الصاروخية من جانب كوريا الشمالية فضلاً عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

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الأمير محمد بن سلمان تايلند قمة منتدى التعاون الاقتصادي محمد بن سلمان منتدى التعاون الاقتصادي

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