ولي العهد يلتقي سلطان بروناي دار السلام على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)
تواصل – واس:
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لسلطان بروناي.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي في العاصمة التايلندية بانكوك سلطان #بروناي دار السلام وذلك على هامش انعقاد #قمة_منتدى_التعاون_الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.#ولي_العهد_في_تايلند#واس pic.twitter.com/YGBAUMUBUP
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 18, 2022