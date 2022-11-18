إعلان فتح السفارة السعودية في تايلاند مساء اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أفاد موفد فضائية “الإخبارية” في بانكوك بأنه سيتم الإعلان مساء اليوم عن فتح السفارة السعودية في تايلاند والسفارة التايلاندية بالرياض وتعيين السفراء.

وأضاف خالد العويد، أن ما سيتم خلال زيارة صاحب ولي العهد إلى تايلاند هو علاقة سياسية واقتصادية بامتياز، مشيرًا إلى أنه سيتم التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات

وأوضح أن ولي العهد سيجتمع مع رئيس وزراء تايلاند مساء اليوم لتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم التوافق عليها منذ يناير الماضي، وفي مايو أثناء منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في الرياض، والاجتماع الثاني لمنتدى الاستثمار السعودي التايلاندي ببانكوك في نوفمبر.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل الجمعة، مقر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك.

اقرأ أيضًا:

المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تدعى لقمة «أبيك 2022»

المملكة أول دولة شرق أوسطية تُدعى للمؤتمر

وأصبحت المملكة أولى دول منطقة الشرق الأوسط التي يتم دعوتها لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2022).

وسيحضر سمو ولي العهد المنتدى بالإضافة إلى توقعات بأن تعقد شراكات اقتصادية سعودية تايلاندية.

ويعد هذا أول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يُفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت.