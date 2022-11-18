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ولي العهد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (صور وفيديو)
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ولي العهد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (صور وفيديو)

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (صور وفيديو)

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (صور وفيديو)
٠٣:٣٩:٤٨ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هسين لونغ وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه العلاقات السعودية السنغافورية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لرئيس وزراء سنغافورة.

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الكلمات الدلالية:
بانكوك تايلند رئيس وزراء سنغافورة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ولي العهد

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