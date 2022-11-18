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ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
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ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
٠٣:١٩:١٢ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، فخامة السيد فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

جانب من لقاء ولى العهد بالرئيس الفرنسي - ماكرون
جانب من لقاء ولى العهد بالرئيس الفرنسي – ماكرون

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وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الفلبين.

جانب من لقاء ولي العهد - بالرئيس الاندونيسي - بانكوك
جانب من لقاء ولي العهد – بالرئيس الاندونيسي – بانكوك
الكلمات الدلالية:
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الفلبين تايلاند فرديناند ماركوس جونيور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

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