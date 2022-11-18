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الصحة تكشف أحدث إحصائية لكورونا وإجمالي عدد المصابين والمتعافين
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الصحة تكشف أحدث إحصائية لكورونا وإجمالي عدد المصابين والمتعافين

الصحة تكشف أحدث إحصائية لكورونا وإجمالي عدد المصابين والمتعافين

الصحة تكشف أحدث إحصائية لكورونا وإجمالي عدد المصابين والمتعافين
٠٣:٢٨:٢٦ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، عن تسجيل67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 824984 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 119 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 812254 حالة.

ارتفاع حالات الوفاة إلى 9443

وأكّدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9443 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 3287 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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