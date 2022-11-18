بالفيديو.. صحفي بريطاني بعد سماعه صوت الأذان في قطر: مؤثر جدًا

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عبّر صحفي بريطاني عن تأثره بسماع صوت الأذان أثناء تواجده في قطر لتغطية بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونشر الكاتب الرياضي هنري وينتر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مقطعًا مصورًا من تدريبات المنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة في قطر الأربعاء، مع صوت الأذان للصلاة.

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مؤثر جدًا

وعلق الكاتب في صحيفة “تايمز” على الفيديو، قائلاً: “تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة”.

وأثار المقطع تفاعلاً، واسعًا بين الآلاف من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل أحد المتابعين عن الهدف من نشر الفيديو، وقال له: “لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟ ما الغرض؟ أنا لست مسلمًا ولا يهمني شخصيًا، لكن تغريدتك علِقت في ذهني.. لماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك؟”، ليرد عليه وينتر “لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جدًا”.

وقال آخر: “أعلم أنهم ليسوا مسلمين لكن يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك. كن محترمًا”، ليرد عليه وينتر: “نقطة مثيرة للاهتمام، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، فهم يركزون بشكل كبير. يمكنني التحدث عن نفسي فقط وهو من أجمل الأصوات”.

#ENG training in Doha amidst call to prayer. pic.twitter.com/2J3t5swT5q — Henry Winter (@henrywinter) November 16, 2022

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من أجمل الأشياء التي رأيتها

وكان الصحفي البرازيلي كارتر باتيستا أعرب قبل أيام عن تأثره بسماع أذان الصلاة، إلى حد اعتبره أنه من أجمل الأشياء التي رآها في الدولة الخليجية.

وعلق باتيستا على مقطع فيديو يستمع فيه لصوت الأذان، عبر حسابه على موقع “توتير”، قائلاً: “كنت اليوم أمام مسجد عندما سمعت الأذان، وهو الأذان، وهو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويتم إجراؤه عدة مرات في اليوم. لقد كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثيرها”.