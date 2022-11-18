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خطيب المسجد النبوي: من ثوابت العقيدة عدم الاعتقاد في قراءة الكف والطالع والفنجان (فيديو)
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خطيب المسجد النبوي: من ثوابت العقيدة عدم الاعتقاد في قراءة الكف والطالع والفنجان (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من ثوابت العقيدة عدم الاعتقاد في قراءة الكف والطالع والفنجان (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من ثوابت العقيدة عدم الاعتقاد في قراءة الكف والطالع والفنجان (فيديو)
٠٢:١٧:٥٤ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ حسين آل الشيخ، خطيب الجمعة في المسجد النبوي، إن من ثوابت العقيدة الصحيحة الإيمان الجازم واليقين بأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، وقال سبحانه “قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون”.

وأضاف: “ومن هنا تعلم أيها المؤمن الدجل والكذب الجلي لكل من يدعي شيئا من علم الغيب من الكهان والمنجمين وأصحاب الأبراج وقراءة الكف والطالع والفنجان وغير ذلك من الظواهر التي يزعمون دجلا وكذبا الإخبار بها فيما يقع في المستقبل أو ما هو غائب عن البشر كما هو ظاهر في وسائل الإعلام من نشر شيء مما يسمى بعلم الأبراج والنجوم ونحوه مما هو قائم على أكاذيب مختلف وخزعبلات متنوعة.

التوكل على الله وتفويض الأمر إليه

وأوضح أنه على المسلم أن يتوكل على ربه وأن يفوض أمره إليه سبحانه وأن يثق بحسن النظر فيما يقدر ويدبره ربه وليصدقه قلبك أيها المؤتمن في اعتماده على خالقه في استجلاب المنافع والمصالح ودفع المضار والمكاره.

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