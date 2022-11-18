الأرصاد يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة وزخات من البرد على المدينة والشرقية وعدة مناطق

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعه بانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والوسطى، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، القصيم، حائل، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

وتابع: فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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