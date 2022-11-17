ضبط قائد مركبة عكس السير في الشرقية عرّض حياة الآخرين للخطر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الخميس، ضبط قائد مركبة يقود عكس سير الاتجاه في الشرقية.

وتفصيلاً، ضبط مرور المنطقة الشرقية قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يقود مركبته عكس خط السير في محافظة النعيرية، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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توضيح من المرور بشأن الحد الأعلى للمخالفات

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم جاءتني رسالة المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يوما هل إذا تعدت المهلة تزيد الرسوم ؟؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم الا عن طريق هيئات الفصل المرورية. يسعدنا تواصلك”.

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