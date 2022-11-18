قرى بأكملها تستبدل مدافيء المازوت بالحطب.. دولةعربية تنتظر شتاءً قارسًا

تواصل – فريق التحرير:

بدت الشوارع في بلدة القاع البقاعية اللبنانية المحاذية للحدود السورية، خالية من السيارات ومن المشاة، سوى قلة تحدت قدوم البرد القارس الذي هجم على لبنان، وخرجت لاستحضار ما تحتاجه من الأسواق القريبة.

أزمة اقتصادية عاصفة

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية عاصفة، منذ عام تقريبا، تسببت في نقص المواد الأساسية، ولا سيما الوقود، وذكرت تقارير إعلامية، أن معظم أبناء البقاع لجأوا إلى تبديل أسلوب التدفئة نحو الحطب، لأنه يبقى الأدنى كلفة بين أساليب التدفئة الأخرى.

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نقص المازوت وارتفاع كبير في أسعاره

فمادة المازوت غير متوفرة دائما وإن وجدت فإنها تباع بأسعار خيالية وغير متوقعة للأهالي.

ولا تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان سوى ساعتين من التيار في الحد الاقصى، مقابل ارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الخاصة والتي تخطت الـ100 دولار للبيت الواحد ولا يمكن تشغيل المدافئ الكهربائية في ظل اشتراك يعادل 5 أمبير.



لكن خيار الانتقال الى الحطب ليس أقل وطأة، فتكلفة شراء المدافئ اللازمة للحطب ومستلزماتها، ارتفعت أسعارها أيضاً وباتت تخضع لبورصة سعر صرف الدولار لارتباط سعر الحديد الذي تصنع منه هذه المدافئ بتقلباته وهي تبدأ من 150 دولارا وتصل إلى 700 دولار، حسب “القبس”.

في حين عمد لبنانيون بأنفسهم إلى تحويل المدفأة من المازوت إلى الحطب لعدم قدرته على شراء أخرى جديدة، ما قد ينطوي على مخاطر تتعلق بتسرب الدخان أو عدم كفاءة الاحتراق.