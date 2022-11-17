استشاري يحذر من وصفة شعبية لعلاج السكري.. تسبب التسمم
تواصل – فريق التحرير:
حذر د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات من خطور وصفة شعبية لعلاج السكري.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احذروها.. مجهولة تبيع منتج تزعم أنه يعالج السكري ومن جهلها تزعم أنه علاج للسكر التراكمي فقط (لا تدري ما هو مرض السكر)”.
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وأضاف الخضيري “خلطتها تحوي بذور حنظل (مطحونه) وهي سامة جداً ومن مرارتها أكيد سيهبط السكر (وبشدة) لمدة ساعة فيتوهم المريض أنه علاج، وبعد ساعتين يرتفع وتظهر آثار السموم على الكبد والكلى”.
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احذروها:مجهولة تبيع منتج تزعم انه يعالج السكر ومن جهلها تزعم انه علاج للسكر التراكمي فقط( لاتدري ماهو مرض السكر) وخلطتها تحوي بذور حنظل(مطحونه) وهي سامة جداً ومن مرارتها اكيد سيهبط السكر(وبشدة)لمدة ساعة فيتوهم المريض انه علاج وبعد ساعتين يرتفع وتظهر اثار السموم على الكبد والكلى
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) November 17, 2022