استشاري يحذر من وصفة شعبية لعلاج السكري.. تسبب التسمم

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حذر د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات من خطور وصفة شعبية لعلاج السكري.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احذروها.. مجهولة تبيع منتج تزعم أنه يعالج السكري ومن جهلها تزعم أنه علاج للسكر التراكمي فقط (لا تدري ما هو مرض السكر)”.

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وأضاف الخضيري “خلطتها تحوي بذور حنظل (مطحونه) وهي سامة جداً ومن مرارتها أكيد سيهبط السكر (وبشدة) لمدة ساعة فيتوهم المريض أنه علاج، وبعد ساعتين يرتفع وتظهر آثار السموم على الكبد والكلى”.

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