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قصف قواعد أمريكية بصواريخ في سوريا
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قصف قواعد أمريكية بصواريخ في سوريا

قصف قواعد أمريكية بصواريخ في سوريا

قصف قواعد أمريكية بصواريخ في سوريا
٠٣:٠١:١٠ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد الكولونيل جو بوتشينو، مدير الاتصالات في القيادة الوسطى الأمريكية أن اعتداءا وقع على القوات الأمريكية في سوريا، وهو قيد التحقيق.

هجوم صاروخي على قاعدة الخضراء

وقالت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في بيان، إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا، أمس الخميس، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

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بيان وزارة الدفاع الأمريكية 

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس،  تعرض موقع للقوات الأمريكية للقصف في سوريا.

وأضافت الدفاع الأميركية أنه: “لا إصابات بهذه الصواريخ”.

وقال البنتاجون، إن: “صواريخ تستهدف موقعا للقوات الأميركية شمال شرق سوريا”.

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البنتاجون سوريا‬‏ قاعدة أمريكية قصف قواعد أمريكية وزارة الدفاع الأمريكية

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