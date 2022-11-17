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كبير مستشاري «بايدن» يفاجئه بقرار غير متوقع
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كبير مستشاري «بايدن» يفاجئه بقرار غير متوقع

كبير مستشاري «بايدن» يفاجئه بقرار غير متوقع

كبير مستشاري «بايدن» يفاجئه بقرار غير متوقع
٠٢:٤٤:٠٩ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير أمريكية، أن كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي “جو بايدن” يستعد لمغادرة البيت الأبيض في العام المقبل.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن “بريان ديس” من المتوقع أن يستقبل من منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بحلول الربيع أو الصيف المقبلين، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

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وأضافت المصادر، أن عددا من مسؤولي البيت الأبيض يستعدون لمغادرة منصابهم بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، دون ذكر الأسباب لمغادرتهم.

يذكر أن الحزب الجمهوري، نجح في الحصول على أغلبية مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، منهيا سيطرة الديمقراطيين على المجلس.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الولايات المتحدة بايدن جو بايدن

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