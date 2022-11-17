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خطر يهدد المنطقة.. الأمم المتحدة تحدد موعد تفريغ «صافر»
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خطر يهدد المنطقة.. الأمم المتحدة تحدد موعد تفريغ «صافر»

خطر يهدد المنطقة.. الأمم المتحدة تحدد موعد تفريغ «صافر»

خطر يهدد المنطقة.. الأمم المتحدة تحدد موعد تفريغ «صافر»
٠٢:٤٣:٠٢ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال ديفيد جريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن الأمم المتحدة تعكف على تفريغ ناقلة النفط العائمة صافر، قبالة سواحل الحديدة، غرب اليمن، مطلع عام 2023، في خطة قدرت تكلفتها بـ100 مليون دولار.

نقل 1.1 مليون برميل من النفط 

وتهدف الخطة الأممية في مرحلتها الأولى الطارئة إلى نقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام من «صافر»، التي صُنعت قبل 45 عاماً، إلى سفينة أخرى آمنة مؤقتاً.

وتقترح إحدى الوثائق المتعلقة بمعالجة التهديد الذي تحمله السفينة وجود منسق أممي في الحديدة، حسب “رويترز”.

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فحص هيكل الناقلة

ويجري الفريق المنفذ  خلال الخطوة الثانية فحصاً لهيكل الناقلة تحت سطح البحر وإغلاق نهايات خط الأنابيب وفصل الرافعات.

وحديد ما إذا كان بالمستطاع إغلاق خط الأنابيب لمنع التلوث أثناء الفصل؛ إذ من المنتظر أن يؤمن الغواصون صمامات نهايات خط الأنابيب، وإفراغ الخراطيم العمودية وسحبها، حسب “الشرق الأوسط”.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو أربعة أشهر حتى تكتمل، لكنها يمكن أن تؤثر العوامل المتغيرة على مدة الأنشطة، وبالتالي فإن الجدول الزمني سيتخذ بمثابة دليل فقط.

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‏الأمم المتحدة الناقلة صافر اليمن تفريغ ناقلة صافر خطر بيئي

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