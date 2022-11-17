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مسن يفاجيء قافلة دعوية بحفظه لمنظومة نفيسة في التوحيد
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مسن يفاجيء قافلة دعوية بحفظه لمنظومة نفيسة في التوحيد

مسن يفاجيء قافلة دعوية بحفظه لمنظومة نفيسة في التوحيد

مسن يفاجيء قافلة دعوية بحفظه لمنظومة نفيسة في التوحيد
٠١:٤١:٤٩ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ‏شيخا معمرا يلقي منظومة في التوحيد، ويتلقى إشادات من الحضور.

علمهم معنى التوحيد

وظهر معمر يبلغ من العمر نحو ٨٠ سنة، حسب متابعين شاركوا مقطع الفيديو، وانضم إلى محاضرة منعقدة في البادية، وقال: “علمهم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله”.

وأنشد المسن منظومة نفيسة في التوحيد، منسوبة لأحد علماء شنقيط ، عن معنى كلمة التوحيد وحكم الدعاء لغير الله.

تفاعل رواد السوشيال ميديا 

وحظي الفيديو بمشاركات وإعجابات واسعة، وسجل نحو 15 ألف مشاهدة، وذكر حساب “إبراهيم المحيميد”، أحد الذين شاركوا الفيديو: “قصيدة جميلة سوى لفظة فيها معناها صحيح، رحم الله الإمام ابن سعود وابن عبدالوهاب مجددي دعوة التوحيد”.

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دعوات تنهال على المسن

وأورد حساب باسم “المؤسسات الغاليات”: “اللهم بارك له وأطل عمره، وثبت قلبه، ماشاء الله، اللهم احسن خاتمه، آمين يارب.. حفظك الله شيخنا  ونفع بك وزادك علما وحرصا، آمين يارب”.

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تفاعل السوشيال ميديا تويتر شيخ مسن مقطع فيديو منظومة في التوحيد

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