مخدر «الفيل الأزرق» أخطر المواد المخدرة.. يدمر الدماغ ويسبب الوفاة

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يحذر الأطباء من خطرة مخدر dmt والشهير باسم “الفيل الأزرق”، وهو علميا عبارة عن حبوب تحتوي على “ثنائي ميثيل تريبتامين”، وهي بودرة بلورية بيضاء يتم تناولها بعدة طرق، مثل تدخينها أو بلعها فمويا أو تناولها عبر الحقن وذلك حسب تعريفها العلمي.

وأوضحت دراسة علمية أنه وفقا لدراسة علمية حديثة، فإن %70 من المتعاطين لحبة الفيل الأزرق أقدموا على قتل أنفسهم أو حتى الموت المفاجئ وأحداث صحية خطرة كادت تودي بحياتهم أو سببت الموت بالفعل، وأن نسبة الـ%25 الذين بقوا على قيد الحياة أصيبوا ببعض الأمراض النفسية والعصبية الخطرة.

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ووفقا للدراسات يسبب مخدر الفيل الأزرق، منح الجسد والعقل على السواء طاقة وقوى بدنية غير طبيعية، بالنسبة إلى الشخص المتعاطي، ويتشابه في ذلك مع المخدرات التخليقية مثل “الفودو والشبو والاستروكس”، حيث تسبب حبة الفيل الأزرق خروج الجسم عن سيطرة العقل مع الوقت، حيث لا يتحملها ومن ثم يفقد الشخص السيطرة على نفسه ويتجه للقيام بأفعال غير متوقعة ولا يشعر بها من الأساس، قد تدفعه إلى قتل نفسه والانتحار أو التخلص من حياة الآخرين الموجودين في حياته.

أيضا يؤثر مخدر الفيل الأزرق، في الهرمونات العصبية والناقلات العصبية، فيبدأ تأثيرها بعد 20 ثانية من التعاطي تقريباً، ويستمر لمدة 3 ساعات، ويسبب حالة شديدة من الهلوسات السمعية والبصرية ويتخيل الإنسان ذهابه لأماكن أخرى في أزمنة أخرى.

ويختلف الأطباء في إمكانية علاج متعاطي هذا العقار، حيث يتسم بصعوبة شديدة ويتوقف على حالة الجسم والحالة الوظيفية لمخ المتعاطي، وحجم الضرر الذي وقع عليه وسبب تلف خلايا الدماغ مع كثرة التعاطي لواحد من أكثر المخدرات تسبباً في تلف خلايا الدماغ، بينما يعتبر آخرون – وهو الرأي السائد – أن العلاج من الفيل الأزرق مستحيل تقريبا، أو يستمر في العلاج بصعوبة لسنوات خاصة مع الأمراض النفسية التي تعانيها الحالات التي أدمنت حبوب الفيل الأزرق لفترات طويلة.

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