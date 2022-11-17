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ركود غير مسبوق.. بريطانيا تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني
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ركود غير مسبوق.. بريطانيا تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني

ركود غير مسبوق.. بريطانيا تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني

ركود غير مسبوق.. بريطانيا تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني
١٢:٤٢:٣٣ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني؛ لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وإعادة بناء الاقتصاد البريطاني, وتحقيق الاستقرار والنمو والخدمات العامة.

وأكد -خلال خطابه الذي ألقاه أمام مجلس العموم بمناسبة تدشين ميزانية مراجعة الإنفاق في فصل الخريف- أن اقتصاد المملكة المتحدة يمر في حالة ركود، مشيراً إلى أن خطته ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتقليل الديون; عن طريق ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

وأوضح هانت أن الإنفاق العام سيستمر في الزيادة كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة،ولكن بمعدل أبطأ.

وأفاد في حديثه أمام مجلس العموم أن الاقتراض في السنة المالية الحالية -2022 – 2023- سيكون 7.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

الكلمات الدلالية:
الركود بريطانيا جنيه إسترليني خفض الإنفاق رفع الضرائب

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