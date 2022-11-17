الجيش اليمني: أدلة بتورط الحرس الثوري الإيراني بعملية الإطلاق ودعم الميليشيا الحوثية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر ‏الجيش اليمني، بيانا قال فيه إن الحوثيين أجروا تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

تورط الحرس الثوري

وذكر البيان أن الصاروخ الحوثي أطلق من صنعاء وسقط غرب الحديدة، مشيرا إلى وجود أدلة دامغة على تورط الحرس الثوري الإيراني بإطلاق الصاروخ من صنعاء.

وطالب الجيش اليمني، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولية حماية الممرات الدولية وضمان الملاحة.

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تهريب السلاح من إيران

وكشف وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن محمد الداعري في وقت سابق، طرقا تمتلكها مليشيا الحوثي لتهريب الأسلحة من إيران، مؤكداً أن الحوثيين لا يختلفون عن تنظيمي داعش والقاعدة في عملية التهريب.

يأتي هذا في الوقت الذي تدفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة إلى عدد من الجبهات في محافظات مأرب والبيضاء ولحج والضالع والحديدة وتعز.

وبين أن القوات المسلحة وبدعم من تحالف دعم الشرعية جاهزة وموحدة أمام عدو واحد وهو مليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية تسعى إلى إحلال السلام لكن المليشيا تواصل انتهاكاتها وترفض تجديد الهدنة التي مُددت لأكثر من مرة ولم يلتزم بها الانقلابيون.