الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجيش اليمني: أدلة بتورط الحرس الثوري الإيراني بعملية الإطلاق ودعم الميليشيا الحوثية
الكويت.. ضربة برق تتسبب في حريق ضخم بمحمية الجهراء
شاهد.. ماذا فعل «كبش» مع عامل بمزرعة للأغنام
اقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم
هطول أمطار رعدية على رفحاء وتيماء

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الجيش اليمني: أدلة بتورط الحرس الثوري الإيراني بعملية الإطلاق ودعم الميليشيا الحوثية

الجيش اليمني: أدلة بتورط الحرس الثوري الإيراني بعملية الإطلاق ودعم الميليشيا الحوثية

الجيش اليمني: أدلة بتورط الحرس الثوري الإيراني بعملية الإطلاق ودعم الميليشيا الحوثية
١٢:٢٥:٢٤ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر ‏الجيش اليمني، بيانا قال فيه إن الحوثيين أجروا تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

تورط الحرس الثوري 

وذكر البيان أن الصاروخ الحوثي أطلق من صنعاء وسقط غرب الحديدة، مشيرا إلى وجود أدلة دامغة على تورط الحرس الثوري الإيراني بإطلاق الصاروخ من صنعاء.

وطالب الجيش اليمني، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولية حماية الممرات الدولية وضمان الملاحة.

اقرأ أيضا:

ضبط سفينة إيرانية تنقل مواد مخدرة لصالح مليشيا الحوثي في اليمن

تهريب السلاح من إيران

وكشف وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن محمد الداعري في وقت سابق، طرقا تمتلكها مليشيا الحوثي لتهريب الأسلحة من إيران، مؤكداً أن الحوثيين لا يختلفون عن تنظيمي داعش والقاعدة في عملية التهريب.

يأتي هذا في الوقت الذي تدفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة إلى عدد من الجبهات في محافظات مأرب والبيضاء ولحج والضالع والحديدة وتعز.

وبين أن القوات المسلحة وبدعم من تحالف دعم الشرعية جاهزة وموحدة أمام عدو واحد وهو مليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية تسعى إلى إحلال السلام لكن المليشيا تواصل انتهاكاتها وترفض تجديد الهدنة التي مُددت لأكثر من مرة ولم يلتزم بها الانقلابيون.

الكلمات الدلالية:
إطلاق صاروخ من صنعاء الجيش اليمني الحرس الثوري تهريب أسلحة ومخدرات ميليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. لحظة ضبط الهيئة لشاب ابتز فتاة

شاهد.. لحظة ضبط الهيئة لشاب ابتز فتاة

٠٨:٤٤ م، السبت، ١٧ مايو ٢٠١٤
هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

١٢:٥٦ ص، الثلاثاء، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩
منظومة دفاعية متطورة وطائرات دون طيار لتأمين الحدود الجنوبية

منظومة دفاعية متطورة وطائرات دون طيار لتأمين الحدود الجنوبية

٠٨:٢٨ ص، الخميس، ٠٧ مايو ٢٠١٥
“هيئة الرياض” تضبط أكاديمي أسنان بكلية أهلية يُرَوِّج الخمور ويُحيي سهرات آثمة مع طالبات

“هيئة الرياض” تضبط أكاديمي أسنان بكلية أهلية يُرَوِّج الخمور ويُحيي سهرات آثمة مع طالبات

١٢:٠٢ م، الأحد، ١٦ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *