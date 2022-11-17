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اقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين

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اقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين

اقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين

اقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين
١١:٥٣:٢٥ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين، بمدينة سقز الإيرانية.

أزمة اقتصادية في إيران

وتجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين، بمدينة سقز، وقرروا اقتحام متاجر كبري، تابعة لأشخاص ينتمون للحرس الثوري، وتوزيع مخازنها على الفقراء من أبناء إيران.

وفي ظل الاحتجاجات المتصاعدة، منذ 16 من سبتمر الماضي، إثر مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، ومن قبل هذه الأحداث، يعاني الشعب الإيراني من أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار العملة، واختفاء سلع أساسية من الأسواق.

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قرارات بإعدام محتجين

أصدر نظام خامنئي، اليوم الخميس، قرارات بإعدام ثلاثة من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الماضية.

واعتبر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، بأن الحكم جاء في إطار البت في ملف المشاركين في الاحتجاجات من قبل محكمة الثورة في طهران.

ويوم الأحد الماضي قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص قالت إنه ضالع في “أعمال شغب” بالعاصمة طهران، في إشارة إلى الاحتجاجات العارمة التي خرجت في البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بسبب “قضية حجاب”.

وأعلن موقع “ميزان أونلاين” المحلي صدور “حكم بإعدام شخص قيل إنه ضلع في إحراق مركز حكومي، بعدما وجّهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، و”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفساد في الأرض”.

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احتجاجات إيران اقتحام محلات الحرس الثوري مدينة سقز مظاهرات إيران مهسا أميني

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