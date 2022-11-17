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شاهد.. ماذا فعل «كبش» مع عامل بمزرعة للأغنام
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شاهد.. ماذا فعل «كبش» مع عامل بمزرعة للأغنام

شاهد.. ماذا فعل «كبش» مع عامل بمزرعة للأغنام

شاهد.. ماذا فعل «كبش» مع عامل بمزرعة للأغنام
١١:٥٨:٤٨ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع مقطع فيديو متداول، ربما يكون طريفا، لكنه خطير في الوقت نفسه، يظهر تصرفا مألوفا لكبش، في مزرعة للأغنام، مع عمال المزرعة.

كبش يغافل عمال المزرعة

وأظهر الفيديو، الذي حقق آلاف المشاهدات، قيام كبش ذو قرون كبيرة ومميزة، بالركض خلف عامل المزرعة، والاصطدام به بقوة، وعلى حين غفلة من العامل، الذي ما يلبث أن يسقط على الأرض.

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صورته كاميرات المزرعة

والتقطت الكاميرات المثبتة داخل المزرعة، أكثر من مشهد، للكبش ذاته، وهو يمارس عادته بإسقاط العمال، مرات عديدة، ومع أكثر من عامل.

ويعتاد بعض ذكور الأغنام من الكباش على هذه الحركة، لكنها قد تكون خطيرة، إذ قد يصاب الشخص الذي يصطدم به بجروح وربما كسور، نظرا لأن الكباش تتميز بقرون قصيرة وحادة، ربما تشكل خطرا.

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رواد تويتر فيديو متداول كبش يصطدم بعامل مزرعة أغنام

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