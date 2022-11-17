وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- وظيفة مهندس أول
- درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- خبرة 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في Ruby و Java و Node.js و python و JavaScript framework (ember أو backbone أو angular) مهارات الواجهة الأمامية الصلبة مهارات التكامل المستمر التي يمكن أن تشمل Git أو jenkins for Devops مع القدرة على المساعدة في ضبط ذلك من نقطة الصفر ، من الناحية المثالية ،خلفية في مكدس JavaScript كامل بما في ذلك angular.js / node.js DevOps & CI / CD Lead
2- وظيفة ضابط الابتكار
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- تصور الأفكار الأصلية التي تجلب البساطة وسهولة الاستخدام إلى حواجز التصميم المعقدة.
- أيضًا إنشاء إطارات سلكية ولوحات قصصية وتدفقات المستخدم وتدفقات العمليات وخرائط الموقع لتوصيل أفكار التفاعل والتصميم بشكل فعال ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.
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3- مدير مساعد – وظيفة إدارة الأداء
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- شاغل الوظيفة مسؤولاً عن ضمان تسليم أهداف الوحدة نحو مستوى رضا العملاء المستهدف ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.
- العمليات اليومية المتعلقة بوظيفتك لضمان استمرارية العمل
- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية” ،
4- وظيفة مستشار تطوير الأعمال المعاون
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- مسؤول عن تقديم أفضل استشارات تطوير الأعمال لجميع شركاء Elm بالإضافة إلى قيادة جميع أنشطة هندسة الأعمال لتعزيز المنتج الحالي للشركة والخدمات والمنتجات الجديدة المبتكرة من أجل زيادة الأرباح ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل Elm.
- تنفيذ العمليات اليومية المخصصة لقسمه لضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المعمول بها
- تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية” ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية
5- وظيفة مدير الحسابات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- ضمان الحصول على الأعمال يتم بالطريقة الأكثر احترافًا ، مع وجود علاقة عمل قوية مع العملاء مع الحفاظ على المستوى الأكثر إرضاءًا للعملاء وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.
- العمليات اليومية المتعلقة بوظيفتك لضمان استمرارية العمل
- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية” ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية
- اتباع جميع سياسات الإدارات والعمليات وإجراءات التشغيل المعيارية والتعليمات ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة متسقة وخاضعة للرقابة
طريقة التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الشركة عبر الرابط التالي: (اضغط هـنـا).
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