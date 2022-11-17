وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: