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الخارجية الروسية: هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي تصعيد للصراع في أوكرانيا
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الخارجية الروسية: هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي تصعيد للصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية: هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي تصعيد للصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية: هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي تصعيد للصراع في أوكرانيا
١٠:١٣:٢٣ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الخارجية الروسية، من إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة دعم أوكرانيا في الجانب العسكري.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة دعم أوكرانيا عسكريا يعني تصعيد الصراع.

يذكر أن كل من بولندا وحلف شمال الأطلسي توصلا بعض التحقيقات خلال الساعات الماضية، إلى أن الصاروخ الذي سقط داخل بولندا كان على الأرجح صاروخا طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية، مما خفف من حدة المخاوف الدولية من أن الحرب قد تتوسع إلى ما وراء الحدود الأوكرانية.

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ورغم ذلك، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن موسكو، وليست كييف، هي المسؤولة عن اندلاع الحرب في المقام الأول بغزوها جارتها في فبراير وإطلاق عشرات الصواريخ يوم الثلاثاء مما أدى إلى إطلاق الدفاعات الأوكرانية.

وأوضح، ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل “ليس هذا خطأ أوكرانيا، مضيفا “تتحمل روسيا المسؤولية الأخيرة لأنها تواصل حربها غير المشروعة على أوكرانيا”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الخارجية الروسية روسيا

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