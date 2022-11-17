خبير مناخ يوضح سر تواصل هطول الأمطار وجريان السيول على حائل منذ أسبوع

تواصل- فريق التحرير:

تشهد العديد من الأماكن في منطقة حائل هطول أمطار غزيرة منذ أكثر من أسبوع، والتي أدت إلى جريان سيول في أماكن متعددة.

من جانبه، كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ، سر تواصل الأمطار على حائل، مشيرًا إلى أن العامل المؤثر ليس أرضياً، وإنما سماوي.

وأوضح بالقول ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بمعنى أن مركز الضغط الجوي المرتفع العلوي والسفلي جاثم فوق الرياض الشرقية القصيم ويعمل على صد ورد الكتل الرطبة كيلا تنفذ إلى الوسطى والشرقية”.

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وتابع :” وهذا المرتفع الجوي يمرر الرياح الرطبة والتي ساقها الله من وسط وشرقي أفريقيا إلى المملكة عبر أجواء منطقة المدينة ثم حائل ثم الحدود الشمالية، وتتوسع أحياناً إلى الجوف، لتجد كتلة هوائية علوية باردة تقوم بتلقيح وتكثيف هذه الكتلة الرطبة فتتشكل السحب وتنزل الأمطار”.

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وأضاف خبير المناخ :” ولو ضعف المرتفع الجوي أو تزحزح ناحية الجنوب لفتح المجال للسحب أن تمطر في بقية الوسطى و الشرقية وهذه العوامل الجوية ظاهرة يعلمها بعض أهل الاختصاص، وهناك عوامل كونية خفية لا يعلمها إلا الخالق المالك المدبر”.

واختتم بالقول :” ومن أسباب تغيير العوامل الطبيعية أسباب شرعية كصلاة الاستسقاء والله أعلم”.