حصاد الأسبوع الاقتصادي.. استثمارات جديدة في كوريا وارتفاع صادرات النفط وتراجع البطالة

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تتزايد ريادة المملكة اقتصاديا، خلال الآونة الأخيرة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأسهمت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لكوريا الجنوبية، في تعميق العلاقات الاقتصادية ، وذلك فضلا عن انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي، خلال الاسبوع الماضي.

وارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام، وكذلك الأنشطة غير النفطية، وأداء السوق المحلية العقارية، فضلا عن تراجع نسبة البطالة لمستوى قياسي لم يتحقق منذ 20 عاما، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، أن 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار سيتم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

132 استثمارًا بقيمة 3 مليارات دولار

فيما بلغ عدد الاستثمارات الكورية في المملكة 132 استثمارًا، بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات منها التعدين والكهرباء والغاز والصناعات التحويلية.

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طموحات اقتصادية واعدة في قمة مجموعة العشرين G20

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا “إن الرؤى المشتركة لدول مجموعة العشرين تقوم بشكل رئيس على تعزيز التعاون الدولي وفتح الآفاق للشراكات الإستراتيجية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

ووقّعت حكومة المملكة ممثلة بوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزير الطاقة والثروة المعدنية عارف تصريف، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.

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وزير الاقتصاد: المملكة ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي العالمي

بـ 24 توصية.. منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله

أعلن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة للمنتدى التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأوضح الراجحي أن من أبرز هذه التوصيات الختامية :

1- التوصية ببناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة

2- التوصية بتبني اختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة

3- إعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة

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بـ 24 توصية.. منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله اليوم

المملكة تصدر 7.72 مليون برميل نفط يوميًا

كشف منتدى الطاقة الدولي، أن صادرات المملكة من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر إلى 7.72 مليون برميل يوميًا من 7.60 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

فيما سجلت المملكة نموًا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تزامنًا مع اعتدال معدّل التضخم عند نسبة 2.9%، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين.

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تراجع البطالة لإدنى مستوى منذ 20 عاما

قال وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، إن نسبة البطالة الكلية حوالي 5.5%، مضيفًا أن بطالة السعوديين وصلت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 سنة، إلى نسبة 9.7%، فيما تسعى المملكة للوصول إلى نسبة 7%.

أكبر اقتصاد عربي

توقعت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، بلوغ حصة المملكة من الاقتصاد العربي في 2022 نحو 29.7%، في حين كانت الحصة ذاتها في 2021 كأكبر اقتصاد عربي بنحو 1.01 تريليون دولار، بما يعادل 3.8 تريليون ريال.

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بالأرقام.. المملكة أكبر اقتصاد عربي بنسبة 29.7%

صندوق الاستثمارات: بيع 12 مليون سهم في “تداول”

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “تداول” أو “الشركة” بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع “الطرح”.

ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق

وقام الصندوق ببيع 12,000,000 سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة، وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72,000,000 سهم أو 60% من رأس مال الشركة.