العثور على مفقود القصيم والشرطة تصدر بيانًا

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، منذ قليل، بيانا، يفيد بالعثور على مواطن في منطقة رملية، إثر ورود بلاغ من ذويه عن فقده.

بصحة جيدة

وقال بيان إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، الذي شاركه الحساب الرسمي للأمن العام، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المواطن بحالة جيدة -ولله الحمد-.

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بعد العثور عليه.. خال مفقود القصيم «عبدالكريم الدخيل» يكشف سبب اختفائه

مفقود آخر منذ يوليو الماضي

كشفت مصادر، في وقت سابق، من شهر يوليو الماضي، عن العثور على مفقود القصيم الشاب “عبدالكريم الدخيل” بصحة وعافية، بعد يومين من اختفائه.

وقال سعد الدخيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبشركم لقيناه والله يجزاكم بالخير لكل من سأل وبحث وساند”.

فيما تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل وبعد العثور على الشاب عبدالكريم الدخيل.