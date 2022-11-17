المرور: 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها
تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور، عدداً من الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.
وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر “تويتر”، الأماكن التي يُمنع الوقوف فيها على النحو التالي::
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– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلاب المدارس
– على بعد 15 مترا أو أقل من إشارة ضوئية
– عكس اتجاه السير
– ممرات المشاة
– الأرصفة المعدة لسير المشاة
– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات
– على بعد 15 مترا أو أقل من منعطف
– الجسور
– بعض الطريق أو في منتصفه
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من الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها، ما يلي:
#المرور_السعودي pic.twitter.com/qTWnjyZbCG
— المرور السعودي (@eMoroor) November 17, 2022