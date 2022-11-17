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المرور: 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها
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المرور: 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

المرور: 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

المرور: 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها
٠٩:٤٦:٢٦ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، عدداً من الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر “تويتر”، الأماكن التي يُمنع الوقوف فيها على النحو التالي::

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توضيح من المرور بشأن الحد الأعلى للمخالفات

– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلاب المدارس

– على بعد 15 مترا أو أقل من إشارة ضوئية

– عكس اتجاه السير

– ممرات المشاة

– الأرصفة المعدة لسير المشاة

– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات

– على بعد 15 مترا أو أقل من منعطف

– الجسور

– بعض الطريق أو في منتصفه

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المرور يُحذّر: هذه المخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال

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