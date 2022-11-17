وزير التعليم يوجه بصرف بدل مالي لهؤلاء المعلمين والمعلمات.. هل أنت منهم؟

تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قرارًا يسعد العديد من المعلمين والمعلمات في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وتضمن القرار توجيه إلى كافة إدارات التعليم، باعتبار المعلمين والمعلمات الذين أدوا اختبارات الرخصة المهنية خارج مناطقهم ومدنهم التي يعملون بها “انتدابا ماليا”.

فيما شرعت الإدارات التعليمية، في حصر أسماء المعلمين والمعلمات، تمهيداً لرفعها لإدارات الموارد البشرية في الإدارات لصرف بدل الانتداب في حال كان مقر الاختبار يبعد عن مكان العمل بالمدة المستحقة للانتداب التي حددتها وزارة التعليم، مع إحضار ما يثبت أداء الاختبار واستمارة إنهاء المهمة.

وكانت وزارة التعليم، أطلقت تحذيرًا للمعلمين والمعلمات وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة وممن هم في الميدان بعدم القيام بتصوير إجابات الطلاب والطالبات أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت إلا للدواعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك.

وشددت الوزارة في تنبيه لها، أن من يقوم بذلك يكون مسؤولاً أمام الجهات الرسمية، وذلك مع قرب الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول.

وبيّنت الوزارة- حسب عكاظ- أنه يمكن استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة ـ في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد بشرط أن تتحقق في الأسئلة المعايير والشروط وعلى إدارة التعليم متابعة الأمر والتأكد من توفر الشروط، وعدم الإخلال بها وأن تكون الأجهزة المستخدمة تفي بالشروط والمعايير وأن يطبق على التصحيح الآلي ما يطبق على التصحيح اليدوي في الالتزام بدقة التصحيح والمراجعة والتدقيق والتصدير للنظام الحاسوبي.

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وأكدت الوزارة على أهمية أن تدرس عينة من أسئلة كل مدرسة من قبل المشرفين المتابعين للمدرسة واتخاذ اللازم وفي حالة الإخلال بضوابط التصحيح الآلي يوقف العمل بها فورًا على أن تكون مسؤولية التأكد من تطبيق المدرسة لضوابط التصحيح الآلي من قبل إدارة الإشراف التربوي أو مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة بمشاركة الاختبارات والقبول وتقنية المعلومات على أن ترفع كل مدرسة طلبها باستخدام برامج وأجهزة التصحيح الآلي لمدير التعليم وإصدار الموافقة إلى المدرسة مباشرة بعد التأكيد على المدرسة بتطبيق ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح الآلي.