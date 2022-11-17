السطو مستمر.. عصابات تسلب البريطانيين تحت تهديد السلاح

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أظهر مقطع فيديو وصور متداولة، حادثة سطو مسلح، باستخدام سلاح أبيض، نفذها شخصان، اقتحما منزل سيدة بريطانية، وكانت صاحبة المنزل تحمل طفلا رضيعا على ذراعها.

الشرطة تنشر صور اللصوص

ونشرت الشرطة البريطانية، صور اللصين الذبن اقتحما منزل سيدة في مدينة واندسوورث لسرقتها تحت تهديد السلاح بينما كانت تحمل طفلها، وطالبت الشرطة المواطنين بتقديم أي معلومات من شأنها اعتقال المطلوبين.

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سرقة الجوالات في لندن

تعتبر مدينة لندن هي الأخرى من أكثر مدن العالم شهرة بسرقات الموبايل، لكن الأمر بدا أنه يتضاعف ويتزايد بشكل مطرد.

تقول شرطة لندن إن غالبية السرقات تكون في بعض الشوارع المزدحمة في وسط لندن من خلال راكبي دراجات بخارية خلال استعمال صاحب المحمول له.

وقال رئيس شرطة مكافحة سرقة المحمول “بوب ماهوني” إن الزيادة في استخدام المحمول عن طريق المشاة من خلال إرسال رسائل أو استخدام الإنترنت يجعلهم هدفا لمثل هذه السرقات عن طريق ركاب الدراجات البخارية.