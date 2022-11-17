«إحكام» تصدر تنويها مهما بخصوص طلبات تملك العقارات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم، تنويها مهما، بخصوص طلبات تملك العقارات.

لعموم المواطنين والجهات الحكومية

ونشرت “إحكام: عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إعلانا، لعموم المواطنين والجهات الحكومية، بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طليات تملك العقارات في منصة أحكام.

وأوضحت المنصة أن من لديه اعتراض على الطلب المعلن، يجب عليه التقدم خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان عن الطلب، وذلك من خلال الدخول على المنصة ( هنا ).

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“إحكام” ترد على أبرز الأسئلة

شاركت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام”، في وقت سابق، عددا من الأسئلة الشائعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وأوضحت “إحكام”، من خلال إجابتها على الأسئلة الواردة، طريقة رفع طلب الوراثة، ومدة ظهور الإعلانات، وإمكانية تعديل الطلبات.

وكان أبرز الأسئلة:

– هل يستطيـع من لديه مبايعة من حجـة استحكـام فرز نصيبه من مساحة الصـك؟

– فرز جزء من مساحة بصك حجة استحكام من خلال مبايعات هو من اختصاص المحاكم

– هل بالإمكان التعديل على الطلبـات المكتملة؟

– في حال وجود نواقص يتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل