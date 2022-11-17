هطول أمطار رعدية على رفحاء وتيماء

تواصل – واس:

هطلت اليوم أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء وضواحيها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك شملت مركز الجهراء وضواحيه .

وكان لمركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم عن حالة الطقس، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة وسحب رعدية على الباحة وعسير وجازان

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج.