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قرار بموت المحتجين.. نظام الملالي يفتح الباب لإنهاء حياة المعتقلين في أحداث التظاهر بأوامر قضائية

قرار بموت المحتجين.. نظام الملالي يفتح الباب لإنهاء حياة المعتقلين في أحداث التظاهر بأوامر قضائية

قرار بموت المحتجين.. نظام الملالي يفتح الباب لإنهاء حياة المعتقلين في أحداث التظاهر بأوامر قضائية
٠٧:٣٥:٥٥ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر نظام خامنئي اليوم الخميس قرارات بإعدام ثلاثة من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الماضية.
واعتبر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، بأن الحكم جاء في إطار البت في ملف المشاركين في الاحتجاجات من قبل محكمة الثورة في طهران.
ويوم الأحد الماضي قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص قالت إنه ضالع في “أعمال شغب” بالعاصمة طهران، في إشارة إلى الاحتجاجات العارمة التي خرجت في البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بسبب “قضية حجاب”.

وأعلن موقع “ميزان أونلاين” المحلي صدور “حكم بإعدام شخص قيل إنه ضلع في إحراق مركز حكومي، بعدما وجّهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، و”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفساد في الأرض”.

وأعلنت الشرطة الإيرانية وفاة قائد القوات الأمنية الخاصة في شرطة أصفهان العقيد إسماعيل شراغي اليوم جراء إصابته في هجوم الليلة الماضية، مبينة أن ثلاثة من القوات الأمنية أصيبوا.

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) إن اثنين من عناصر الأمن و3 متظاهرين قتلوا في مدينة سميرم جنوب أصفهان، وذلك بعد ساعات من اعتراف الحرس الثوري في أصفهان بإصابة 8 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن وشخص من الباسيج في هجوم استهدفهما في المدينة.

الكلمات الدلالية:
إيران احكام قضائية تظاهرات معتقلين

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