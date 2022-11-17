كأنها كتلة أرضية.. سيول عارمة في منطقة حائل (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لجريان السيول العارمة في منطقة حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع، جريان سيول عارمة على امتداد البصر، تشبه كتلة أرضية متحركة، في مشهد مهيب، بعد هطول أمطار الخير، جعلها الله أمطار نماء وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج.

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