عوائد الصكوك بالمملكة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أعوام

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ارتفعت عوائد الإصدار الشهري الجديد للصكوك بالمملكة، لشهر نوفمبر الجاري، للحد الأقصى منذ خمسة أعوام وأربعة أشهر، وذلك مع ظهور أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أسعار الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات والصكوك المحلية.

بيع صكوك بـ6.608 مليار ريال

ومنحت المملكة المستثمرين أعلى عائد منذ نشأة برنامج الصكوك الحكومية في 2017، حيث وصل العائد على صكوك “ثمانية أعوام” لأول مرة 4.53%، وصكوك “12 عاما” 4.66 %، حسب “الاقتصادية”.

وباعت الرياض، في الساعات الماضية، صكوكا بـ6.608 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت، للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.

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أعلى عائد مسجل

وتوجهت معظم سيولة المستثمرين نحو الصكوك الثمانية، وذلك بعد أن بلغ العائد المسجل في المزاد 4.53%، وهو أعلى من العائد المسجل في المزادات السابقة.

وأظهرت بيانات الإصدار أن 84.32% من طلبات الاكتتاب القادمة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، توجهت نحو الشريحة المتوسطة الأجل، التي تستحق السداد في 2030.

وحددت جهة الإصدار السيادية إجمالي حجم التخصيص لهذه الشريحة عند 5.57 مليار ريال.