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طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)

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طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)

طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)

طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)
٠٦:٥٥:٢٧ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، طريقة منع أي شخص من إضافة المستخدم في جروبات الواتساب.

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن مع أي شخص من إضافتك في جروبات الواتساب من خلال الخطوات التالية:

– الإعددات الخصوية

– المجموعات

– جهات الاتصالت باستنثاء

– إلغاء الكل

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وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن وصول ميزة التصويت لتطبيق التراسل الفوري الواتساب.

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن ميزة التصويت وصلت في الوتساب رسمياً”.

وأضاف عبدالله السبيعي، أن هذه الميزة تتيح لك أن تأخذ رأي المجموعة سواءً أقارب أو عمل في موضوع بدل الكتابة وحصر الآراء بشكل طويل.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن وصول ميزة تمكن المستخدم من مراسلة نفسه وتدوين الملاحظات.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تطبيق واتساب أضاف ميزة تتيح لك أن تراسل نفسك وتدوين ملاحظاتك.

وأضاف سالم الحربي، أنه يمكن معرفة أن الميزة وصلتك، من خلال الخطوات التالية:

– اذهب إلى بحث واتساب كأنك تريد تراسل أي جهات اتصال

– اكتب اسمك وسوف يظهر أول واحد

– ادخل وراسل نفسك ودون ملاحضاتك فيه

– ستجد (راسل نفسك أو مراسلة نفسك)

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الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق الواتساب عبدالله السبيعي قروبات الواتساب

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